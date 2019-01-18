دفاع المهداوي يطالب بإجراء خبرة عقلية على كلام البوعزاتي

هبة بريس ـ الرباط

طالب الحبيب حاجي محامي حميد المهداوي مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، اليوم الجمعة، خلال محاكمة معتقلي “حراك الريف” والمهداوي، من النيابة العامة بإجراء خبرة “عقلية” على ما جاء من كلام منسوب لإبراهيم البوعزاتي

وقال حاحي : “أتحدى النيابة العامة، كذلك إذا استطاعت أن تثبث أمام المحكمة، إذا كانت فعلا هناك صفقة بين روسيا والأشخاص الذين قال عنهم البوعزاتي في مكالمته مع المهداوي أنهم ريفيين ذهبوا إلى هناك لشراء دبابة، وأنا مستعد للإستغناء عن بذلتي السوداء أمامكم جميعا”.

وطالب حاجي ايضا بـ “إجراء خبرة عقلية على كلام البوعزاتي واصفا إياه ب”الأحمق”، وإبطال محضر تفريغ المكالمات بدعوى أنها “ترجمت من الدارجة إلى العربية وتم تجزيئها ولم تنقل كل ما دار بين المهداوي والمدعو البوعزاتي”.

والتمس حاحي كذلك ب”إبطال قرار التقاط المكالمات”، كما طالب المحكمة ب”التقدم للدولة الهولندية عن طريق سفارتها بطلب معرفة هل الرقم المنسوب للبوعزاتي والذي تم التصنت عليه هو رقم هولندي؟، وما هي الشركة التابع لها؟ وهل بالفعل هو للبوعزاتي؟”.