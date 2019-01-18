العثماني: المغرب يراهن على التحول الرقمي لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية

هبة بريس ـ الرباط

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن بلادنا تراهن على التحول الرقمي من أجل إحداث طفرة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الصدد، حيث ما فتئ جلالته يؤكد في خطبه السامية على ضرورة الاستفادة مما توفره تكنولوجيا المعلومات للإسراع بتحقيق أهداف التنمية المنشودة لبلادنا، ولا سيما في خطاب العرش لسنة 2018، ورسالته السامية في نفس السنة إلى القمة الإفريقية الاستثنائية بكيجالي.

وتابع العثماني، خلال ترؤسه اليوم الجمعة، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية، إننا نحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى، لرؤية مندمجة تُترجم التحول الرقمي المتوخى ببلادنا، وتضمن الاستفادة القصوى من التكنولوجيات الرقمية.

وسجل رئيس الحكومة، بارتياح، عددا من الإنجازات الهامة التي حققتها الإدارة المغربية في المجال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كالتصريح الضريبي الإلكتروني للشركات الكبرى والمتوسطة، ومنح بعض التراخيص كرخصة البناء، ورقمنة المساطر الجمركية والعمليات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، كما أنه تم اعتماد الأداء عبر الهاتف النقال من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بروز عدد من المقاولات المغربية الناشئة النشيطة (Start up)، وتألق شركات مغربية رائدة في ميدانَي الأداءات الإلكترونية والتطبيقات المعلوماتية.

وبالرغم من ذلك كله، يردف العثماني، فإن هذه المبادرات الإيجابية لم تُمكن بلادنا من الحفاظ على مرتبتها في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، وهو ما يستوجب تعبئة كافة القوى لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال، لا سيما أننا نعيش عصرا تشكل فيه التكنولوجيات الحديثة دعامة أساسية في جميع جوانب الحياة اليومية، قائلا “إن هذه التكنولوجيا تزداد تسارعا وتطورا في مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي والحوسبة السحابية، وكلها مجالات تفرض علينا إعادة النظر في مقاربة تدبير الرأسمال البشري والعمل على تأهيله ليس فقط لمسايرة التطورات بل أيضا للاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة فيهذا المجال خاصة فيما يتعلق منها بفرص الشغل”

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0