إنقاذ 30 بحارا كانوا على متن مركب صيد بسواحل طرفاية

عاش ميناء إقليم “طرفاية “فجر اليوم الجمعة 18 يناير 2019 ، حالة إستنفار كبيرة بعد جنوح مركب لصيد “السردين ” تحت مسمى ” مركب عبد المغيث ” على مقربة من شاطئ “البيبلو ” .

عملية أنقاذ طاقم المركب أستمرت لساعات بعد الجهود المبذولة من طرف كافة المتذخلين ، حيث شوهد عامل إقليم طرفاية و مندوب الصيد البحري بالإقليم و عناصر الدرك و الأمن و الوقاية المدنية و القوات المساعدة ، الذين تابعو العملية بشكل مباشر طول المدة الزمنية التي رافقت الحادث، للحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية

و بسبب قوة الرياح و قساوة الأحوال الجوية تمت الإستعانة ب مركب السردين “أتيك”، في إجلاء 18 بحارا.

العملية التي فرضت الأستعانة بمروحية على متنها أربع غواصين و دراجات مائية ” جيتسكي” امتدت فصولها لأزيد من أربع ساعات، لتتوج المجهودات، في إنقاذ 30 بحارا.

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