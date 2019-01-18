رسميا.. مصر تطلب تقديم موعد “أمم أفريقيا”

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 15:33
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - وكالات

في تطور جديد يتعلق بالحدث الكروي الأهم الذي تنتظره مصر والقارة الأفريقية هذا الصيف، طلب الاتحاد المصري لكرة القدم رسميا تقديم موعد انطلاق البطولة.

وأرسل الاتحاد خطابا رسميا إلى نظيره الأفريقي “كاف” يطلب فيه تقديم موعد انطلاق البطولة إلى 14 يونيو بدلاً من 15 يونيو المقبل، وفق ما أوردت مواقع مصرية، الجمعة.

وترجع رغبة الاتحاد المصري في تقديم موعد البطولة 24 ساعة إلى ضمان حضور أكبر عدد من الجماهير حفل ومباراة الافتتاح باعتبار أن 14 يونيو يوافق يوم الجمعة، وهو يوم العطلة الرسمية في مصر.

وتجري قرعة أمم أفريقيا 2019 في أبريل المقبل.

يشار إلى أن مصر قد اكتسحت عملية التصويت لاستضافة البطولة التي تمت في يناير الحالي، بعدما لم تحصل منافستها الوحيدة جنوب أفريقيا على أي صوت، وذلك بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بنحساين: كنا نستحق الفوز في مباراتنا ضد الرجاء

شفيق عنوري أكد عبد الواحد بنحساين، مدرب المغرب التطواني، أن فريقه كان يستحق الفوز على مضيف…