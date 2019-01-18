البرلمان الألماني: المغرب ودول أخرى مناطق آمنة

هبة بريس - وكالات

وافق البرلمان الألماني “بوندستاغ”، وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون لتصنيف عدد من الدول، وهي جورجيا والجزائر وتونس والمغرب على أنها دول منشأ آمنة.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلغه لينده، إن “القانون مهم حتى لا نثير آمالا كاذبة لدى الأفراد المنحدرين من هذه الدول بوجود مستقبل لهم في ألمانيا”، واصفا الخطوة، بأنها “تعبير عن برغماتية صحية”.

وأيد مشروع القانون 509 نواب، بينما صوت ضده 138 آخرين، وامتنع أربعة عن التصويت، من ضمنهم نواب الكتل البرلمانية لحزب “الخضر”، وحزب اليسار.

ويقصد بدول المنشأ الآمنة، الدول التي تخلو من أي ملاحقة سياسية أو معاملة مهينة أو عقوبات غير إنسانية .

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