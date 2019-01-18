الأمير فيليب يتعرض لحادثة والشرطة البريطانية تحقق

هبة بريس - وكالات

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة أنها تجري تحقيقا في حادث سيارة تعرض له دوق أدنبره، الأمير فيليب، زوج الملكة اليزابيث الثانية، أثناء قيادته سيارته قرب عقار ملكي أمس الخميس.

وقال قصر باكنغهام إن الأمير لم يصب بأذى في الحادث.

وقالت الشرطة إن شخصين في سيارة أخرى نُقلا إلى المستشفى عقب الحادث، وهما سائقة 28/ عاما/ تعرضت لجروح في الركبة، وامرأة أخرى 45/ عاما/ تعرضت لكسر في الرسغ، ولم يتعرض رضيع، لا يتجاوز تسعة أشهر، لأذى.

وقالت وكالة “برس أسوشيشن” البريطانية إن الأمير فيليب 97/ عاما/ كان يسير من طريق خاص بقصر “ساندريغهام” الخاص بالملكة في مقاطعة نورفولك، إلى طريق مزدحم، عندما اصطدمت سيارته الـ “لاندروفر فريلاندر” بأخرى، وانقلبت على أحد جانبيها.

وقالت الشرطة إن نتائج اختبارات الكحول للسائقين جاءت سلبية.

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