فرنسا..14 شخصا أمام القضاء على خلفية هجمات باريس الارهابية

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 14:36
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هبة بريس - وكالات

أمر قضاة التحقيق في قضايا مكافحة الإرهاب بفرنسا، بمحاكمة 14 شخصا يشتبه في تقديمهم دعما لوجستيا لمرتكبي الاعتداءات الارهابية التي أوقعت 17 قتيلا في فرنسا في يناير 2015، بحسب ما أفاد مصدر قريب قضائي فرنسي.

وقال ذات المصدر، اليوم الجمعة، إن 11 شخصا من هؤلاء بعهدة القضاء الفرنسي، فيما صدرت بحق ثلاثة آخرين مذكرات توقيف بحسب لائحة الاتهام التي وقعها أمس الخميس ثلاثة قضاة من دائرة مكافحة الإرهاب في محكمة باريس..

و كانت هذه الاعتداءات، التي طالت خصوصا مقر “شارلي إيبدو”، أولى الهجمات الجهادية في فرنسا التي أسفرت عن سقوط 251 قتيلا. وكانت قوات الأمن قتلت منفذي الإعتداء على مقر شارلي إيبدو الأخوين كواشي وأميدي كوليبالي.

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