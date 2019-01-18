مصرع شاب وإصابة آخر في حاثة سير مروعة نواحي طانطان

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 13:30
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس

افادت مصادر متطابقة، بأن ثلاثيني لقى حتفه صباح اليوم الجمعة، فيما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك جراء حادثة سير وصفت بالمروعة على مستوى الطريق الرابط بين مدينة طانطلن ومصب وادي درعة.

وحسب ذات المصادر، فقد فقد السائق السيطرة على السيارة الخفيفة بسبب الرياح القوية ورداءة الطريق، الأمر الذي تسبب في انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها ماتسبب في وفاة أحد الركاب.

هذا وانتقلت عناصر الدرك الملكي المرابطة إلى عين المكان، لمعاينة ظروف وملابسات الحادث الأليم، فيما تم نقل الهالك لمستودع الأموات والمصاب لتلقي العلاجات بنفس المستشفى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في حوادث

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

مصرع شخص في حادثة سير مميتة بتطوان

لقي شخص مصرعه في حادثة سير مميتة وقت صباح اليوم الجمعة 18 يناير ، بشارع محمد المكي الناصري…