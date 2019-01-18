مصرع شخص في حادثة سير مميتة بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-01-18 - 14:08
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اس. بويعقوبي - هبة بريس

لقي شخص مصرعه في حادثة سير مميتة وقت صباح اليوم الجمعة 18 يناير ، بشارع محمد المكي الناصري بمدينة تطوان ، إثر اصطدام سيارة أجرة “كبيرة” باخرى خفيفة .

وحسب مصدر من عين المكان فالحادث المميت وقع بعدما فقد سائق السيارة الخفيفة السيطرة على المقود ، واصطدم بشكل قوي بسيارة الاجرة مما تسبب في مصرع شخص واصابات اخرى وصفت بالمتفاوتة .

وتم نقل المصابين الى مستشفى سانية الرمل لتلقي الاسعافات الضرورية فيما باشرت المصالح الامنية المسطرة القانونية المعمول بها في هكذا حوادث .

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