أمن أكادير يضرب بشدة بمقاهي الشيشة ويحجز 165 قنينة نرجيلة

أحمد وزروتي: هبة بريس

باشرت عناصر الفرقة الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن العمومية، التابعة لولاية أمن أكادير، ليلة أمس الخميس 17 يناير، عمليات مداهمة لمجموعة من المقاهي الكائنة بالوسط الحضري للمدينة، والتي تنشط في تقديم خدمات تدخين “الشيشة”.

وقد مكنت هذه العمليات، حسب مصادر هبة بريس، والتي استهدفت 10 محلات، من حجز 165 قنينة نرجيلة ومستلزماتها، فضلا عن تحرير مساطر قضائية في حق المخالفين.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية الرامية إلى زجر المخالفات المرتبطة بمجال التقنين.

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