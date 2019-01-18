الحسيمة.. انقلاب سيارة لشركة خاصة لنقل الأموال محملة بمليار و700 مليون سنتيم

وقعت حادثة سير خطيرة بعد زوال أمس الخميس 17 يناير الجاري بمدخل مدينة تارجيست ، إثر انقلاب سيارة تابعة لشركة خاصة لنقل المستندات و الأموال حيث كانت محملة بحوالي مليار و700 مليون سنتيم.

وأوضح مصدر مطلع لموقع هبة بريس، أن الحادثة خلفت إصابة شخصين بجروح طفيفة، بعد انزلاق السيارة في منعرج خطير، عندما كانت في طريقها إلى مدينة الحسيمة لتوزيع الاموال على الأبناك، حيث فقد السائق السيطرة عليها، لينزلق ويهوى أسفل الطريق.

و عرفت مكان الحادث استنفارا أمنيا كبيرا، حيث هرعت مختلف الأجهزة الامنية (حوالي 50 عنصرا)، من أجل تأمين موقع ومحيط الحادثة وحراسة الأموال المنقولة، تفاديا لأي اعتداء أو سرقة، فيما تم نقل المصابين نحو المستشفى لتلقي العلاجات، وفتح تحقيق دقيق لمعرفة حيثيات وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0