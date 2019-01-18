أردوغان يشارك في تحدي العشر سنوات (صورة)

هبة بريس - وكالات

شارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تحدي العشر سنوات ” 10year challenge” الذي انتشر في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الحساب الرسمي لحزب العدالة والتنمية على تطبيق انستغرام، صورتين لأردوغان، الأولى عام 2009 وهو يحمل طفلة رضيعة في مدينة اسبرطة التركية، وصورة أخرى عام 2019 وبجواره الطفلة ذاتها وهي بالمرحلة الابتدائية.

وكتب حساب الحزب الحاكم على الصورة: “الرئيس أردوغان منذ الأمس إلى اليوم”.

وشارك ملايين الأشخاص حول العالم في تحدي “العشر سنوات”، الذي تقوم فكرته على إظهار التغيرات في حياة وشكل الشخص منذ عشر سنوات.

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