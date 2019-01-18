المالكي والجزولي يمثلان الملك في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية مدغشقر

هبة بريس

يمثل كل من رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، ومحسن جزولي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، غدا السبت بأنتاناناريفو، في مراسيم تنصيب رئيس جمهورية مدغشقر الجديد أندري نيرينا راجويلينا.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، اليوم الجمعة، “يتشرف السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بتمثيل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رفقة السيد محسن جزولي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالتعاون الإفريقي، في مراسيم تنصيب فخامة رئيس جمهورية مدغشقر الجديد، السيد أندري نيرينا راجويلينا بالعاصمة أنتاناناريفو يوم السبت 19 يناير 2019”.

وكان جلالة الملك قد بعث ببرقية تهنئة إلى السيد أندري نيرينا راجويلينا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية مدغشقر، أعرب فيها جلالته، عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق للرئيس الجديد في مهامه السامية.

وفي ذات البرقية، استحضر جلالة الملك الزيارة التي قام بها في نونبر 2016 لمدغشقر، والتي حظي فيها جلالته باستقبال حار مفعم بمشاعر الحفاوة والترحيب، معبرا عن سعادته بلقاء شعب شقيق، تجمعه بالعائلة الملكية وبالشعب المغربي، أواصر تاريخية وثيقة.

وأضاف جلالة الملك أن هذه الزيارة مكنت، بفضل ما يربط بين البلدين من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل، من إرساء أسس تعاون يتسم بمزيد من الكثافة والمتانة، ويصبو إلى دعم جهود جمهورية مدغشقر في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، أكد جلالة الملك عزمه الوطيد على العمل مجددا مع الرئيس أندري نيرينا راجويلينا من أجل الارتقاء بشراكة البلدين إلى مستوى نموذجي، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين، وبما يسهم في دعم السلم والاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0