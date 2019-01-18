استقبال جمعية نساء مراكش بمقر ولاية جهة مراكش‎

ضاهر محمد؛ مراكش

استقبل كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي يوم امس الخميس، عضوات من جمعية ” نساء مراكش” تترأسهن رئيسة الجمعية ، عزيزة بوجريدة، ورئيس قسم الاقتصاد للولاية.

اللقاء الذي يعتبر لقاء تواصليا بين جمعية ” نساء مراكش” ووالي الجهة، تميز بتدارس تطوير العمل الجمعوي النسائي بالمدينة، ووضع استراتيجية عمل استشرافية مستقبلية، كما تميز بوضع اقتراحات من طرف الجانبين وتوفير منافذ للموارد المالية للجمعية .

وللإشارة فجمعية نساء مراكش، إنتخبت السيدة عزيزة بوجريدة رئيسة لها بالإجماع بداية العام الماضي، وصرحت حينها ” أن من بين أهداف الجمعية هو تطوير العمل الجمعوي النسوي ومواكبة النساء، وتعزيز التواصل في ما بينهن.

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