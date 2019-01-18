تعيينات جديدة بأكاديمية التعليم البيضاء سطات وهذه لائحتهم‎

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في خطوة تروم تجويد الاداء الاداري والتربوي تماشيا ومضامين الرؤية الاستراتيجية والتدابير ذات الاولوية، ترأس عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء، حفل تنصيب المدراء الإقليميين، ورئيس قسم ورؤساء المصالح الجدد بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لنفوذها الترابي.

وفي كلمة له بالمناسبة، هنأ عبد المومن طالب مدير الأكاديمية السادة المدراء الإقليميين، ورئيس القسم، ورؤساء المصالح الجدد بهذا التعيين، ومتمنيا لهم التوفيق في مهامهم الجديدة، مذكرا إياهم بالمسؤوليات الجسام الملقاة على عاتقهم التي لن يخفف من وطأتها إلا حس الانتماء للوطن والمؤسسة التي تعملون بها، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود من أجل الارتقاء بأداء المنظومة التربوية بالجهة معتمدين نهج المقاربة التشاركية والأفقية في تدبير المشاريع، وتعبئة الموارد البشرية والمادية والمالية. وفي ختام كلمته التأطيرية.

، هذا ولم يترك المسؤول الجهوي الفرصة تمر دون ان ينوه برؤساء المصالح السابقين، والخدمات التي أسدوها لقطاع التربية والتكوين إقليميا وجهويا.

وفي السياق ذاته، تدخل محمد عزيز الوكيلي المدير المساعد بالأكاديمية مهنئا بدوره المسؤولين الجدد، مركزا كلمته على المبادئ والقيم الأخلاقية الواردة بميثاق المسؤولية، حاثا إياهم على التقيد بها أثناء مزاولتهم لمهماتهم؛ تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة التي تروم تخليق تدبير الشأن العام وتربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي الختام، تم تسليم التعيينات المسؤولين الجدد:

• المديرون الإقليميون:

• توفيق العمراني، مديرا إقليميا بالمديرية الإقليمية ابن مسيك؛

• سعيد الحيان، مديرا إقليميا بالمديرية الإقليمية برشيد؛

• كريم عجان، مديرا إقليميا بالمديرية الإقليمية سيدي بنور.

• رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية:

• عبد العالي الدرقاوي رئيسا للمركز الجهوي لمنظومة الإعلام في حكم قسم؛

• زكرياء الميري، رئيسا لمصلحة الميزانية والمحاسبة بالأكاديمية؛

• بوشري الأحيان، رئيسة للمركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني في حكم مصلحة.

• رؤساء المصالح بالمديريات الإقليمية:

• عبد الحق حاضري، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء-آنفا؛

• يسرى اليموني، رئيسة لمصلحة البنايات والتجهيزات والممتلكات بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء-آنفا؛

• يوسف أمرموش، رئيسا للمركز الإقليمي للامتحانات في حكم مصلحة بالمديرية الإقليمية الدار البيضاء-أنفا؛

• رشيدة آيت المودن، رئيسة لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية بمولاي رشيد؛

• منير حنين، رئيسا لمصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية بالجديدة؛

• أحمد محب، رئيسا لمصلحة تأطير المؤسسات التعليمية والتوجيه، بالمديرية الإقليمية بالفداء مرس السلطان؛

• خال طنينشي، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية، بالمديرية الإقليمية بالحي الحسني؛

• عزيز العراش، رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية، بالمديرية الإقليمية بعين الشق؛

• محمد أبو القاسم، رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية، بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي؛

• ياسين وديع، رئيسا للمركز الإقليمي للامتحانات في حكم مصلحة، بالمديرية الإقليمية بسيدي البرنوصي؛

• الجيلالي الأخضر، رئيسا لمصلحة تدبير الموارد البشرية، بالمديرية الإقليمية بمديونة؛

• عبد المنعم حراتي، رئيسا للمركز الإقليمي للامتحانات في حكم مصلحة، بالمديرية الإقليمية بمديونة؛

• حميد الرهوي، رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية، بالمديرية الإقليمية ببرشيد؛

• عبد الرحيم ماموني، للمركز الإقليمي للامتحانات في حكم مصلحة، بالمديرية الإقليمية بسيدي بنور؛

• عبد العالي صبري، رئيسا لمصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية، بالمديرية الإقليمية بالمحمدية؛

• خديجة شيكي، رئيسة لمصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، بالمديرية الإقليمية بالمحمدية؛

• بوشعيب صغيوار، رئيسا للمركز الإقليمي للامتحانات في حكم مصلحة، بالمديرية الإقليمية بالنواصر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0