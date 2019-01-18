الفنان ”أيوب العبدي” ضيف برنامج ” ”نغنيوها مغربية ”على دوزيم

هبة بريس

استضاف برنامج ”نغنيوها مغربية” الذي يبث على شاشة القناة الثانية المغربية ” دوزيم”، وتقدمه الإعلامية ابتسام كتيبي،”نجم العيطة ” الفنان ”أيوب العبدي” الذي قدم مجموعة من أقوى العيطات وأكثرها شهرة، واعتلى ”نجم عبدة” بلاطو برنامج ”نغنيوها مغربية” في مناسبتين، حيث أدى في الأولى عيطة ”العمالة”، وفي الثانية عيطة ” السبتي مول الخميس”، بالإضافة إلى كشكول شعبي من أشهر الأغاني الشعبية والتراثية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير .

وتلقى الفنان عديد الرسائل التي عبر خلالها الجمهور عن استحسانهم وإعجابهم بهذا المرور ومن بين أهمها رسالة الفنان جمال الدين الزرهوني أحد رواد العيطة وشيوخها الكبار الذي علق ” شكرا لابن عبدة، أشهد أنك فنان بدون منازع تسير في الطريق الصحيح دعواتي لك بالتوفيق”، وكذلك عبر رائد الأغنية الشعبية والعصرية الفنان محمد سيف عن إعجابه بصوت أيوب العبدي وخاصة عيطة العمالة التي تميز في أداءها .

عرفت هذه السنة نشاط فني كثيف ل”أيوب العبدي” عبر مشاركته في عدة مهرجانات وسهرات كبرى، كان أخرها حضوره المتميز بالدورة الرابعة لمهرجان أسبوع الموضة الخاص بالقفطان “Caftan Fashion Week” الذي دأبت مجلة أسرة مغربية على تنظميه كل سنة.

الجدير بالذكر الفنان ”أيوب العبدي”، إين مدينة آسفي ، ولج الميدان الفني وخصوصا فن العيطة عن حب، تتلمذ على يد مجموعة من شيوخ و رواد العيطة ، كالمرحومة فاطنة بنت الحسين، وأولاد بنعكيدة، وخديجة مركوم، والشيخ جمال الزرهوني، والشيخ ولد الصوبا، والشيخ حجيب .

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