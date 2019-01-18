وكالة: الشرطة السودانية تطلق النار الحي على محتجين

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن ناشط في السودان بأن الشرطة السودانية أطلقت الرصاص الحي على مشيعيين بجوار منزل محتج قتيل.

ونقلت الوكالة عن الناشط، أن “الشرطة أطلقت ذخيرة حية على المشيعين خارج منزل المحتج معاوية عثمان 60 عاما، الذي توفي في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد إصابة بالرصاص تعرض لها مساء أمس الخميس”.

ويشهد السودان تظاهرات منذ ديسمبر الماضي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، حيث تجمهر المتظاهرون صباح اليوم الجمعة أمام مستشفى رويال كير، مرددين هتافات تطالب “بإسقاط النظام والقصاص للقتلى”.

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