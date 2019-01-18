الحموشي ينوه بنزاهة ونجاعة ضابط أمن استرجع زهاء 6 كلغ من المجوهرات

هبة بريس – الرباط

وجه عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، رسالة تنويه إلى ضابط أمن ممتاز يعمل بولاية أمن فاس، اعترافا بحسه المهني العالي، وتقديرا لسلوكه الوظيفي والشخصي المتميز، وتثمينا أيضا لانخراطه الفعلي والفعال في إرساء آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية. هذا ما جاء في بلاغ مديري توصلت به الجريدة من المديرية العامة للأمن الوطني.

وذكر البلاغ المديري أن موظف الشرطة المذكور كان قد أوقف، الثلاثاء المنصرم، شخصا متلبسا بحيازة قطع مختلفة وعديدة من الحلي والمجوهرات، يناهز وزنها الإجمالي خمسة كيلوغرامات و299 غراما، دون أن يكون متوفرا على إيصالات تثبت مصدرها أو ملكيتها المشكوك فيها. كما أنه باشر جميع الإجراءات القانونية، رغم محاولة المشتبه فيه إرشاء موظف الشرطة بمبالغ مالية مهمة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، في حين تمت إحالة المجوهرات والحلي المحجوزة على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل التصريح بمطالبها في هذه القضية.

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