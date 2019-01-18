من داخل مركز الأمن.. 3 أشخاص يرسلون ضابط شرطة إلى المستشفى

أحمد مصباح – الجديدة

استقبل، مساء أمس الخميس، قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة، رجل أمن على إثر الاعتداء عليه من قبل 3 أشخاص داخل مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة.

هذا، فإن سائق سيارة خفيفة اصطدم، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، في شوارع عاصمة دكالة، بسيارة أجرة من الحجم الصغير، ملحقا بها أضرارا مادية. لكنه لم يتوقف في مسرح حادثة السير، ولاذ لتوه بالفرار. ما حدا بسائق “الطاكسي” إلى مطاردته بشكل هوليودي، إلى أن قطع عليه الطريق، ومنعه من مواصلة رحلة الهروب.

هذا، وربط سائق سيارة الأجرة الاتصال بقاعة المواصلات بأمن الجديدة، التي عممت برقية عبر الجهاز اللاسلكي، بضرورة التدخل والانتقال إلى المكان المبلغ عنه من قبل الضحية.

وقد انتقلت دورية من مصلحة حوادث السير.. وطلب ضابط الشرطة، المعاين المداوم، من الطرفين الالتحاق به إلى مقر المصلحة الأمنية، الكائن غير بعيد من شارع محمد السادس، بعد أن سحب منهما أوراق سيارتيهما، وذلك من أجل استكمال إجراءات البحث القضائي.

وبينما كان الضابط المداوم يجري البحث بشأن ملابسات حادثة السير، المقترنة بجنحة الفرار، إذا بسائق السيارة ، في ردة فعل غير متوقعة، إلى الاعتداء بالضرب بعبارات مهينة وبالضرب على رجل الأمن داخل مكتبه، فيما كان شخصان آخران لا علاقة لهما بالنازلة، لحقا به لتوهما، حيث كان أحدهما يعتدي بالركل برجله على باب المصلحة الشرطية، فيما كان مرافقه يقوم بالتوثيق للواقعة بالتقاط “فيديو” بواسطة هاتفه النقال.

هذا، ونقلت سيارة إسعاف الضحية، الضابط المعتدى عليه، إلى المستشفى بالجديدة، حيث تلقى العلاجات الضروربة، فيما سلمت مصلحة حوداث السير المعتدون إلى الدائرة الأمنية السادسة، التي كانت تؤمن مهام الديمومة، حيث احتفظت بهم الضابطة القضائية، إلى حين تلقيها تعليمات من وكيل الملك، بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل الاعتداء وإهانة موظف عمومي أثناء وبسبب ممزاولة مهامهم، والتسبب في حادثة سير مقترنة بجنحةة الفرار، بالنسبة لسائق السيارة الخفيفة.

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