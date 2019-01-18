أديس أبابا .. استمرار أشغال لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي

هبة بريس

تواصل لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي، بأديس أبابا، أشغال دورتها الـ 37 العادية التحضيرية للقمة المقبلة للاتحاد الافريقي.

وسينكب ممثلو الدول الـ 54 الاعضاء في الاتحاد الافريقي، من ضمنهم المغرب، على إعداد جدول أعمال القمة الـ 32 العادية للاتحاد الإفريقي مع التوصيات التي سيتم عرضها على المجلس التنفيذي لبحثها يومي 7 و 8 فبراير المقبل.

وتنعقد الدورة ال 37 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الافريقي تحت شعار “اللاجئون ، العائدون والاشخاص النازحون داخل بلدانهم الأصلية : نحو حلول مستدامة للنزوح القسري بإفريقيا”.

ويرأس الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة مدير المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي والاتحاد الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عبد الرزاق لعسل.

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