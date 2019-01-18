جرحى في حادثة سير خطيرة بالطريق الساحلي الناظور

هبة بريس : أحمد المساعد

وقع مساء يوم امس الخميس 17 يناير الجاري على مستوى الطريق الساحلي الرابط بين جماعتي رأس الماء و البركانيين، حادث تصادم خطير بين سيارة أجرة و سيارة سياحية من نوع “باسات”.

و حسب مصدر مطلع لموقع هبة بريس فالحادث خلف 5 جرحى متفاوتة الخطورة منها حالتين خطيرتين،و الحادث المروع وقع على مستوى منطقة ثماضت التابعة لجماعة البركانيين.

وفور علمها بالحادث انتقلت مصالح الدرك الملكي لعين المكان، كما حلت سيارات إسعاف من أجل نقل الجرحى صوب المستشفى الإقليمي بالناظور.

من بين ركاب سيارة الأجرة نجد الفنان رامي لاباش وحسب إتصال لأخيه فحالته الصحية مستقرة مع متنمياتي الشفاء العاجل للجرحى مع أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة

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