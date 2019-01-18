أحفير… حادثة سير خطيرة تودي بوفاة رجل خمسيني

هبة بريس : وجدة

عرفت الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة احفير و السعيدية و على بعد كليومترين من مدينة احفير مساء الخميس 17 يناير الجاري حادثة سير مميتة ذهب ضحيتها رجل خمسيني ينحدر من مدينة أحفير .

هذا و فور علمها بالخبر هرعت الى عين المكان عناصر الوقاية المدنية و الدرك الملكي حيث عاينت جثة الضحية الذي توفي على الفور بعد الحادثة مباشرة،وبعد المعاينة ثم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات بمستشفى الدراق ببركان على متن سيارة الاسعاف التابعة لجماعة أغبال.

و باشرت مصالح الدرك الملكي التحقيق في ظروف الحادثة و للإشارة، الضحية ينحدر من مدينة احفير وكان يبلغ قيد حياته من العمر حوالي 55 سنة عازب.

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