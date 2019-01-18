“فيسبوك” يخرج عن صمته: “لا علاقة لنا بتحدي العشر سنوات”

هبة بريس - وكالات

خرجت شركة فيسبوك عن صمتها أخيرا، وردت على الاتهامات الموجة إليها منذ أيام بخصوص إطلاق تحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل جمع بيانات عن المستخدمين من خلال صورهم.

وقالت شركة فيسبوك إنه “لا علاقة لها بهذا التحدي”، وأضافت: “التحدي الذي من صنع المستخدمين، وبدأ بشكل تلقائي من دون أي تدخل منا”، وفق ما ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، الجمعة.

وأكد الشركة أن مشاركة الملايين عبر العالم في تحدي السنوات العشر، والمشاركة فيه على نطاق واسع، “دليل على المتعة التي يجدها المستخدمون في فيسبوك، وهذا كل شيء”.

وقد واجه رد فيسبوك موجة استنكار من ملايين المستخدمين الذين أشاروا إلى فضائح وتعديات سابقة للشركة على بياناتهم من دون علمهم، والتي كان أبرزها تسريب حسابات لصالح شركة كامبريدج أنالاتيكا في بريطانيا.

ويقول مستخدمون لفيسبوك وخبراء في التكنولوجيا إن هذا التحدي يهدف إلى التعرف على بيانات المستخدمين لاستخدامها في “أغراض تجارية”، وذهب البعض إلى اتهام فيسبوك باستخدامها في “أغراض خبيثة”.

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