بحضور نجوم العالم..تتويج الفائزين بمختلف مسابقات دوري “طنجة الكبرى”

هبة بريس – مكتب طنجة

تم اليوم الخميس بمدينة طنجة تتويج الفائزين في مخلف المنافسات الرياضية ضمن دوري “طنجة الكبرى .. طنجة الأبطال” المنظم بتعاون بين ولاية طنجة تطوان الحسيمة والمديرية الجهوية للشباب والرياضة.

وشهد الحفل الختامي، الذي توج سنة من المنافسات بين فرق الأحياء والجمعيات الرياضية، توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في مختلف الفئات في كرة القدم والسلة واليد والطائرة، ذكورا وإناثا، حيث شهد الدوري مشاركة 1480 فريقا، يضم 15 ألفا و652 مشاركا، وإجراء 2898 مقابلة، استحوذت منها كرة القدم على 1361 فريقا موزعين على 54 جماعة ترابية، يضم 14 ألفا و 372 مشاركا، 376 من بينهم من الإناث و 63 فريقا ممارسة بالعصبة.

كما تكريم عدد من الأسماء اللامعة في سماء المشهد الرياضي بجهة الشمال والمغرب والعالم، إلى جانب الاحتفاء باللاعبين المتميزين في مختلف منافسات الدوري، الذي جرت أطواره في ملاعب القرب المنشأة في إطار برنامج “طنجة الكبرى”.

وسلم وزير الشباب والرياضية، رشيد الطالبي العلمي، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، الدرع التكريمي لكل من مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، تسلمه نيابة عنه وكيل أعماله فريد عياد، والنجمين البرازيليين ريفالدو وكافو، والكاميروني روجيه ميلا، والإسباني ميشيل سالغادو، والنجوم المغاربة نور الدين النيبت وصلاح الدين بصير ووليد الركراكي، حيث سيصبح المحتفى بهم سفراء لدوري “طنجة الكبرى” عبر العالم.

في السياق نفسه، تم الاحتفاء بأسماء بصمت تاريخ الرياضة بشمال المملكة، ويتعلق الأمر بعمر السباعي، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد سابقا، ومحمد أسريح، مدرب ومسير سابق لكرة السلة، وعبد القادر البزيوي، حارس مرمى سابق، ويونس بنعبد الصادق، لاعب دولي سابق للكرة الطائرة، ومصطفى الخمال، مسير سابق لكرة القدم.

وأكد الطالبي العلمي أن دوري “طنجة الكبرى .. طنجة الأبطال” شهد خلال دورته الثالثة إدراج رياضات جديدة في المسابقة، من قبيل كرة اليد والسلة والطائرة، مبرزا “الارتفاع الرائع” لمشاركة الإناث في مختلف المسابقات التي استمرت طوال السنة الماضية.

كما اعتبر أن العدد القياسي للمشاركين خلال الدورة الثالثة دليل على نجاح الدوري في تنمية ممارسة الرياضة على صعيد جهة الشمال، معتبرا أن الهدف يكمن بالأساس في التنقيب عن طاقات المستقبل وترسيخ فكر رياضي وتربوي إيجابي للمساهمة في بناء مغرب الغد.

من جانبه، أوضح المدير الجهوي للشباب والرياضية، عبد الواحد اعزيبو المقراعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدوري ساهم في تقريب ممارسة الرياضة لأكبر عدد من اليافعين لتوسيع قاعدة الممارسين وتعزيز شعبية رياضات من قبيل كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة.

كما أشاد بنجاح هذا الدوري الفريد على مستوى العالم بفضل البنيات التحتية المنجزة ضمن برنامج طنجة الكبرى، وتفاني مختلف المتدخلين في تنظيم هذا الحدث الرياضي.

على مستوى المسابقات الموازية، تم تقديم جوائز لأحسن رسم وأغنية وتنشيط إذاعي ومعلق رياضي وأحسن حكم وهداف وفريق مثالي وجائزة الإعلام (المرئي، المسموع، المكتوب، الرقمي) بخصوص أنشطة دوري طنجة الكبرى.

في ما يلي النتائج المفصلة لمختلف المسابقات والفئات المدرجة في الدورة الثالثة لدوري “طنجة الكبرى .. طنجة الأبطال” :

الكرة الطائرة / إناث

فئة أقل من 16

1 – الجمعية الرياضية إعدادية الزهراء “أ”

2 – الجمعية الرياضية إعدادية الزهراء “ب”

3 – الجمعية الرياضية لإعدادية ماء العينين

فئة أقل من 19 سنة

1 – الجمعية الرياضة ثانوية مولاي رشيد

2 – الجمعية الرياضية لثانوية ابن الخطيب

3 – الجمعية الرياضية لثانوية علال الفاسي

الكرة الطائرة / ذكور

فئة أقل من 16 سنة

1 – الجمعية الرياضية لإعدادية ماء العينين

2 – الجمعية الرياضية إعدادية الزهراء “أ”

3 – الجمعية الرياضية إعدادية طارق ابن زياد

فئة أقل من 19 سنة

1 – الجمعية الرياضية ثانوية مولاي رشيد

2 – الجمعية الرياضية لإعدادية ماء العينين

3 – الجمعية الرياضية لثانوية علال الفاسي

فئة أقل من 21 سنة

1 – الجمعية الرياضية لثانوية علال الفاسي

2 – الجمعية الرياضية لثانوية مولاي رشيد

3 – الجمعية الرياضية لثانوية ابن الخطيب

كرة اليد / إناث

أقل من 14 سنة

1 – الجمعية الإقليمية لدعم وإنعاش الرياضة

2 – الجمعية الرياضية مدرسة الجيل الثالث

3 – جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية الحسن الثاني

فئة أقل من 16 سنة

1 – جمعية آباء وتلاميذ ثانوية الحسن الثاني “أ”

2 – الجمعية الإقليمية لدعم وإنعاش الرياضة

3 – الجمعية الرياضية السعادة

فئة أقل من 18 سنة

1 – الجمعية الرياضية السعادة

2 – الجمعية الرياضية للإمام الغزالي

3 – جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية الحسن الثاني

كرة اليد / ذكور

أقل من 14 عاما

1 – جمعية النهضة “أ”

2 – جمعية النهضة “ب”

3 – جمعية مدرسة الجيل الثالث

فئة أقل من 16 سنة

1 – جمعية النهضة “أ”

2 – نماء الركايع

3 – جمعية النهضة “ب”

فئة أقل من 18 سنة

1 – جمعية النهضة لكرة اليد

2 – الجمعية الرياضية السعادة

3 – جمعية اتحاد طلبة طنجة

كرة السلة / إناث

فئة أقل من 14 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – جمعية التضامن

3 – طنجة الكبرى تتنفس كرة السلة

فئة أقل من 16 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – جمعية أبطال حسان

3 – جمعية الإيمان

فئة أقل من 18 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – الجمعية الرياضية الإمام الغزالي

3 – الجمعية الرياضية لثانوية ابن الخطيب

كرة السلة / ذكور

فئة أقل من 14 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – جمعية كشافة المغرب

3 – جمعية مدرسة الأبطال لكرة السلة

فئة أقل من 16 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – جمعية مدرسة الأبطال لكرة السلة

3 – جمعية أبطال حسان

فئة أقل من 18 سنة

1 – جمعية اتحاد طنجة لكرة السلة

2 – جمعية سواعد الخير

3 – جمعية كشافة المغرب

كرة القدم / إناث

فئة أقل من 15 سنة

1 – جمعية أجيال التضامن “أ”

2 – جمعية حسنية بوخالف

3 – جمعية أجيال التضامن “ب”

فئة أقل من 18 سنة

1 – جمعية أجيال التضامن

2 – جمعية نادي سواعد الخير

3 – جمعية كشافة المغرب

فئة أكثر من 18 سنة

1 – جمعية الاتحاد الرياضي طنجة

2 – جمعية نادي سواعد الخير

3 – أجيال التضامن

كرة القدم / ذكور

فئة أقل من 15 سنة ذكور / فرق الأحياء

1 – جمعية شباب بير الشيفا

2 – جمعية شبيبة طنجة

3 – جمعية مالاباطا

فئة أقل من 18 سنة ذكور / فرق الأحياء

1 – جمعية سواعد الخير

2 – جمعية دار الشباب ملوسة

3 – جمعية ألوان طنجة

فئة أكثر من 18 سنة ذكور / فرق الأحياء

1 – جمعية هامبورغ

2 – جمعية جوهرة أشقار

3 – جمعية أندلس طنجة

فئة أقل من 18 سنة ذكور / فرق العصبة

1 – جمعية اتحاد طنجة البالية

2 – فريق جمعية المد الأزرق

3 – نادي شباب بنديبان

فئة أكثر من 18 سنة ذكور / فرق العصبة

1 – جمعية هلال سيدي إدريس

2 – جمعية شباب سيدي إدريس

3 – جمعية اتحاد طنجة البالية