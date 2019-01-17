الوالي لحلو يعقد لقاءات تواصلية بالجماعات الترابية لعمالة مراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

يواصل والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، اللقاءات التواصلية بالجماعات الترابية التابعة لعمالة مراكش، حيث دشن لقاءاته صباح يوم الخميس 17 يناير 2019 بزيارة جماعتي لوداية و سيد الزوين حيث استمع الوالي لعرض كل من رئيس جماعة لوداية وعرض رئيس جماعة سيد الزوين بهده المناسبة والذي استعرضا فيه الرئيسين تصورات ومنهجية المجلسين لمعالجة تطلعات وقضايا ساكنة الجماعتين في : التزود بالماء الصالح لشرب والكهرباء – التعليم – الصحة – الطرق – الصرف الصحي – التعمير – الفلاحة وتنمية مداخل الجماعتين.

في كلمته ركز الوالي على المقاربة التشاركية لمعالجة جميع النقط المطروحة من طرف السادة أعضاء المجلسين بمنهجية قانونية ورؤيا واضحة وبرامج تراعي جميع المعايير المسطرية.

وذكر الوالي ببرنامج التقليص من الفوارق الاجتماعية الذي يهم 5 محاور أساسية وكذا صندوق التنمية القروية الذي سيعالج جميع مشاكل ساكنة الجماعتين.