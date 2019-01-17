أكادير: اعتقال عصابة ضمنها فتاتان وحجز 55 كيلوغرام من المخدرات

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير مدعومة بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح اليوم الخميس 17 يناير، من توقيف 04 أشخاص، ضمنهم فتاتان، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، حسب مصادر هبة بريس، على مستوى مدينة تيكيوين، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل السيارة الخفيفة التي كانوا على متنها من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا ناهزت 55 كيلوغراما، كانت مخبأة بعناية داخل الصندوق الخلفي للسيارة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، حيث تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل تحديد الوجهة المحتملة للشحنة المخدرة المحجوزة.