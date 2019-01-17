أمن الفنيدق يوقف 3 أشخاص بحوزتهم أزيد من 3000 قرص مخدر

نُشر بتاريخ :  2019-01-17 - 20:45
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اس.بويعقوبي – هبة بريس 
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة الفنيدق، زوال اليوم الخميس 17 يناير الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 3010 قرص مخدر من نوع ريفوتريل، كانت مخبأة بعناية في لوحة قيادة السيارة، فضلا عن مبلغ مالي مهم بالعملة الوطنية يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فضلا عن رصد امتداداتها وارتباطاتها الإجرامية المحتملة
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