قضاء طنجة يبرئ معارضا لقضية “الصابو”

اس.بويعقوبي – هبة بريس

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الخميس 18 يناير حكما يقضي ببراءة احد النشطاء من تهم لها علاقة بمعارضة عقل السيارات، “الصابو” ، كما قررت ذات الهيئة تاجيل النطق بالحكم في حق ناشط ثان في نفس الملف، حتى نهاية الشهر الجاري.

وقضت المحكمة “بعدم مؤاخذة المتهم من اجل المنسوب اليه والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، حسب منطوق الحكم في قضية الناشط “خ،و” الذي كان متابعا في قضية مرتبطة بنشاطاته في فك اقفال(الصابو) تستعمل في عقل السيارات.

وقررت الهيئة القضائية تحديد موعد اواخر الشهر الجاري للنظر في قضية الناشط “س.ب” الذي يواجه تهمت تتعلق ب”السرقة وتعييب شيء مخصّص للمنفعة العامة، أذنت بوضعه السلطة العامة، وحيازة أدوات تُستخدم في فتح الأقفال وكسرها وإخفاء شيء متحصّل من جنحة والتحريض على ارتكاب الجنح وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، والمشاركة في كل ذلك والتهديد.”.

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