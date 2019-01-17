5 تعيينات جديدة في مناصب عليا.. أبرزها كاتب عام جديد للاتصال

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم التعيين على مستوى:

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛

– فوزي بكاوي في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة.

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية ؛

– حسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

وزارة الثقافة والاتصال:

– مصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال.

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:

-أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط سلا القنيطرة؛

– سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.

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