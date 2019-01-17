5 تعيينات جديدة في مناصب عليا.. أبرزها كاتب عام جديد للاتصال

هبة بريس ـ الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم التعيين على مستوى:
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛
– فوزي بكاوي في منصب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بقطاع الفلاحة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية ؛
– حسن جباح في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
وزارة الثقافة والاتصال:
– مصطفى التيمي في منصب الكاتب العام لقطاع الاتصال.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
-أزهار قطيطو في منصب مفتش جهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة الرباط سلا القنيطرة؛
– سورية خليل في منصب مدير الجودة والشؤون التقنية.