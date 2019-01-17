جياني إنفانتينو: لا يمكن تنظيم جميع التظاهرات في المغرب!

ادريس دحني - مراكش

رد جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، مازحا، على أحد أسئلة الصحافيين حول إمكانية استضافة المغرب لمونديال الأندية في نسخته الجديدة في حال تم الرفع من عدد الفرق وتغيير نظامه، حيث قال أنه لا يمكن تنظيم جميع التظاهرات في المغرب رغم أن الأكل لذيذ.

قبل أن يتدارك حديثه بجدية ويؤكد قدرة المغرب على استضافة كبرى التظاهرات، كما فعل في نسختي كأس العالم للأندية، وكذا توفره على بنية تحتية في المستوى، قبل أن يؤكد أنه لم يتم إخراج البطولة بعد لحيز الوجود وأنها لا تزال عباراة عن فكرة تتم مناقشتها بجدية.

كما تحدث انفانتينو عن النظام الحالي لكأس العالم للأندية والظلم الكبير الذي يتميز به حيث قال إنه من غير المعقول أن يلعب فريق 5 مباريات من أجل الوصول للنهائي في حين تلعب فرق أخرى مباراة واحدة للوصول للنهائي.

وقال أن فرق كالعين لعبت 5 مباريات بأشوطها وضربات الجزاء وتلقى لاعبوها مجموعة من الانذارات وبذلو جهدا كبيرا قبل الوصول للنهائي، لمواجهة ريال مدريد الذي لعب مباراة واحدة فقط قبل ذلك، وهذا غير عادل، لكن لا يمكن فعل شيء حيال هذا لأنها قوانين وضعت منذ مدة ويصعب تغييرها فجأة .

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