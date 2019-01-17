فاس: إيقاف شخص بمحطة القطار وبحوزته 1997 قرص من مخدر الإكستازي

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس زوال اليوم الخميس 17 يناير الجاري، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة القطار عندما كان قادما من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزته على 1997 قرص من مخدر الإكستازي، بالإضافة إلى خمس غرامات من مخدر الكوكايين وهاتفين محمولين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديدا الأقراص المهلوسة.

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