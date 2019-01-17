رئيس الفيفا يرحب بفكرة تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال مشترك

ادريس دحني - مراكش

أكد جياني إنفانتينو أن الحديث عن مونديال 2030، سابق لأوانه وأن استقبال ملفات الترشح لن يتم قبل أربع سنوات من الآن، لكنه في نفس الوقت رحب بفكرة تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال مشترك سنة 2030، حيث أكد أنه بالرغم من تواجد البلدان في قارتين مختلفتين، إلا أنهما متقاربيتين.

وشدد رئيس الفيفا أن تنظيم المونديال ب 42 منتخب سيكون أمرا صعبا بالنسبة لدولة واحدة لهذا ستكون الملفات المشتركة أكثر حظا، ليؤكد أنه من موقعه لا يسعه إلا أن يشجع المغرب والدول التي تريد تنظيم هذا العرس الكروي وأن يتمنى لها التوفيق.

من جهة أخرى، نفى إنفانتينو أن تكون الفيفا قد رفضت ملف مغربي إسباني برتغالي، مشترك، لاحتضان مونديال 2026، وأكد أن الاتحاد الدولي لم يتلقى أي ملف في هذا الاتجاه، باستتناء الملف المغربي الذي نافس الملف الثلاثي الأمريكي .

جاء هذا في الندوة الصحفية التي عقدها قبل قليل رئيس الفيفا بمراكش على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي حول تطوير كرة القدم العالمي والذي احتضنته المدينة الحمرة طيلة 3 أيام .

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