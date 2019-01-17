استئنافية وجدة توزع أحكاما بأكثر من 59 سنة على معتقلي جرادة

هبة بريس ـ الرباط

قضت محكمة الاستئناف بوجدة بسجن 18 شخصا بأحكام تفوق مدتها 59 سنة، وتتراوح بين 3 سنوات و4 سنوات ، على خلفية حراك جرادة، متهمة إياهم بـ”إضرام النار وتدمير ممتلكات عامة والتحريض على ارتكاب جرائم أو المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها”.

وجاءت الأحكام الصادرة على الشكل الآتي:

مصطفى ادعينن 3 سنوات

امين مقلش 3سنوات

عبد العزيز بودشيش 3 سنوات

عبد الوهاب ايت احمد 2 سنوات

عبد اللطيف بن عمرات 2 سنوات

حمبد فرزوز 2 سنوات

الميلود بوراصي 2 سنوات

اربع سنوات لكل من :

حسن غوماتي

رضا بزة

الطاهر الكيحل

يحي الكيحل

محمد حشباي

محمد حشباي لزعر

محمد مسعودي

ابراهيم لبخيت

يحي القندوسي

عبد القادر موغلي

بالنسبة لرضوان ايت ريموش سنتان موقوفة التنفيذ

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