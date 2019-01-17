موريتانيا تكشف حقيقة غرق 52 من رعاياها فى شواطئ المغرب

هبة بريس ـ الرباط

نفى وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيدى محمد ولد محم، اليوم الخميس، ما تم تداوله أمس بشأن غرق بعض الموريتانيين فى شواطئ المغرب، كانوا فى طريقهم إلى إسبانيا.

وقال ولد محم – حسبما ذكرت الإذاعة الموريتانية – إن الحكومة الموريتانية تأكدت من الأمر من خلال اتصال مباشر بالحكومة المغربية، مشيرا إلى أن السلطات الموريتانية تكثف اتصالاتها مع الجانب الإسبانى فى انتظار الحصول على معلوماته حول الموضوع في أقرب وقت.

وكانت مصادر محلية أعلنت، أمس الأربعاء، غرق قارب هجرة سرية كان فى طريقه إلى إسبانيا، ما أسفر عن اختفاء 52 شاباً كانوا على متنه، مشيرة إلى أن القارب غرق بين الشواطئ المغربية والإسبانية، من دون أن تضيف أى تفاصيل أخرى حول الحادث.

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