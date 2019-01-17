تلاعب بتواريخ الجلسات وأسماء القضاة.. السجن النافذ لموظف باستئنافية مراكش

ضاهر محمد: مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ابتدائية مراكش قضت يوم امس بادانة موظف سابق بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ب3 أشهر سجنا نافذو7 أشهر موقوفة التنفيذ، فيما نطقت بالبراءة في حق محامي ومحامية بهيئة مراكش توبعا هما الآخرين في حالة سراح في القضية.

الموظف الموقوف كان يعمد إلى التلاعب في تواريخ إحالة الملفات على الجلسات وتغيير أسماء القضاة الذين من المقرر لهم البث فيها، وذلك مقابل مبالغ مالية عبارة عن رشاوى يتقاضاها من مجموعة من المحاميين.

وتخص الملفات التي تم التلاعب فيها، المخدرات الصلبة والكوكايين ومافيا العصابات والاتجار بالبشر حيث تمت مواجهة المتهم الرئيسي في القضية بالمحكمة بأدلة تتبث تورطه في التهم المنسوبة إليه، قبل أن تتم إدانته بالحكم عليه بالسجن النافذ.

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