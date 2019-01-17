سطات…حماة البيئة يفعلون دور الاندية البيئية

محمد منفلوطي- هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أنه من المنتظر أن يتم توزيع التجهيزات والمعدات الديداكتيكية المخصصة للأندية البيئية بعروس الشاوية المستفيدة من برنامج التأهيل البيئي، وذلك في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالتنمية المستدامة مع الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بسطات.

وحول هذا الموضوع، أكد الدكتور يوسف بلوردة رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة على أن هناك مجهودات تبذلها المصلحة الجهوية للبيئة بالتفعيل الأمثل للشراكة المبرمة بين وزارة التنمية المستدامة مع الجمعية السالفة للذكر، كشريك في أجرأة برامج الوزارة داخل إقليم سطات، والتي تستهدف التأهيل البيئي لأربعة أندية بيئية بإقليم سطات من اقتراح المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة بناء على طلب إلى الوزارة الوصية، ويتعلق الأمر بكل من النادي البيئي لمدرسة يوسف بن تاشفين الحائز على اللواء الأخضر لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، نادي سفراء البيئة لدار الشباب الحي الإداري بسطات، نادي أصدقاء البيئة بدار الطالبة بسطات، نادي البيئة للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

في ذات السياق، أردف نفس المتحدث “يوسف بلوردة” أن التجهيزات والمعدات الديداكتيكية المخصصة للأندية البيئية التي تم جلبها من وزارة التنمية المستدامة تنبثق عن طلب تقدم به المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة إلى الأخيرة من أجل تأطير وتكوين الفاعلين التربويين في المجال البيئي وتجهيز الأندية التي تشتغل داخلها بمعدات ديداكتيكية كفيلة بتقريب المعارف والمدارك البيئية أثناء الاشتغال الميداني في المجال التحسيسي والتكويني، مشيرا في الوقت ذاته إلى الانخراط المستمر لوزارة التنمية المستدامة وباقي الشركاء بإقليم سطات في مختلف الأوراش والبرامج والمشاريع المنبثقة عن الجمعية والذين يبقون شركاءا مبادرين ومتميزين يستجيبون لمختلف دعوات ومبادرات الجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة الهادفة إلى التطوير والارتقاء بقيم المواطنة البيئية.

يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة التنمية المستدامة في مجال التربية البيئية المواكب للبرنامج الوطني للتأهيل البيئي داخل الأندية البيئة، والذي تسهر على انجازه الوزارة المنتدبة في التنمية المستدامة بشراكة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة، والذي تسعى من خلاله إلى ترسيخ ثقافة بيئية لدى التلاميذ ورواد الأندية البيئية وتوعيتهم وتحسيسهم بضرورة الحفاظ على البيئة بغية تحقيق التنمية المستدامة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0