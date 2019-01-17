مصنف خطر في قبضة درك مولاي يعقوب إقليم فاس

ع محياوي – هبة بريس

أفاد مصدر موثوق لـ ” هبة بريس “، أنه في إطار حملاتهم التمشيطية الروتينية التي تشنها عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز مولاي يعقوب في مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها ، قد تمكنت عشية اليوم الخميس 17 يناير 2019 ، من إيقاف مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية ومحلية على ذمة مجموعة من القضايا.

و أضاف ذات المصدر، أن الموقوف مطلوب لارتكابه أفعال إجرامية على غرار السرقة تحت التهديد وباستعمال السلاح الأبيض عبارة عن سيف من الحجم الكبير .

هذا و يذكر أن مصالح الدرك الملكي بمولاي يعقوب، قد أفلحت في إيقافه بعد تداول صوره على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ ظهر يحمل مجموعة من الأسلحة البيضاء بطريقة تتضمن تحريضا مباشرا على ارتكاب أفعال إجرامية وتمس بالإحساس بالأمن.

ويشار أن المعني بالأمر أحيل على تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه بالمنسوب اليه ، و الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

هذا وقد استحسنت ساكنة مولاي يعقوب لخدمات عناصر الدرك الملكي أثناء إيقاف المعني بالأمر المصنف خطر في مجال الإجرام، وكذا المجهودات الأمنية المبذولة على نطاق واسع تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بفاس.

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