تونس .. توقف حركة النقل الجوي كليا بمطار قرطاج

هبة بريس - وكالات

توقفت حركة النقل الجوي كليا بمطار تونس قرطاج الخميس بسبب الإضراب العام الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وذكرت إذاعة راديو “شمس آف آم” أن أعوان الأمن بالمطار يتولون إعلام المسافرين بإلغاء كل الرحلات، مشيرة إلى أنه إلى حدود الآن لم تغادر أي رحلة المطار.

وأفادت الاذاعة بأن رحلة نادي الافريقي المبرمجة في حدود الساعة السابعة بالتوقيت المحلي لم تغادر المطار بعد.

وأشارت إلى وجود اكتظاظ كبير وتشنج، حيث يشتكي عدد من المسافرين من تعطل مصالحهم جراء الإضراب.

كما توقفت أن حركة النقل البري على غرار الحافلات والمترو في العاصمة حيث تواجد عدد من المواطنين حاليا في محطات المترو والحافلات على أمل العثور على وسيلة نقل تقلهم إلى أماكن عملهم.

وأشارت الاذاعة إلى أن الحافلات الخاصة وسيارات الأجرة “تاكسي” متوفرة، بينما اقتصر العمل في المستشفيات على الحالات الحرجة.

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