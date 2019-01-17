لفتيت يجري مباحثات مع موغريني .. وهذا مضمونها

هبة بريس

استقبل وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية بالرباط، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن السيدة فيديريكا موغيريني، التي تقوم حاليا بزيارة للمملكة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للمسؤولين من أجل التطرق لقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المرتبطة بالتعاون الثنائي في مجال تدبير الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وتباحث الجانبان حول مسألة الضغط القوي للهجرة في منطقة غرب الحوض المتوسطي خلال سنة 2018، وأهمية الجهود المبذولة من طرف السلطات المغربية لمواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، علما بأن المغرب تبنى استراتيجية متعددة الأبعاد ترمي بالخصوص إلى تقنين ومصاحبة الاندماج.

واتفق المسؤولان على العمل سويا من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، قصد ترسيخ السلم والأمن في الفضاء الأورو-متوسطي وجواره بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

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