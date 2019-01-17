سطات.. الأمن يفكك عصابة تزوير بالدبلومات

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها ان الامن الولائي بسطات تمكن من تفكيك افراد عصابة متخصصة في تزوير الدبلومات الصادرة عن بعض المؤسسات وبيعها لأصحابها بمبالغ مالية تراوحت مابين 700و 2000درهم.

واضافت ذات المصادر أن عملية التفكيك هاته جاءت اثر توصل العناصر الامنية بمعلومات مفادها أن هناك شخص يقوم ببيع دبلومات مزورة، وهي المعلومات التي كانت كافية لتحرك المحققين لمباشرة تحقيقاتهم في الموضوع مكنتهم من توقيف أحد المشتبه به بمصلحة تصحيح الإمضاءات باحدى المقاطعات الحضرية بمدينة سطات، وهو بصدد تصحيح الإمضاء على احد الدبلومات المزورة.

المشتبه به تم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية لتعميق البحث معه حول المنسوب، الذي اسفر عن الاهتداء الى هوية شخص آخر مشتبه به هو الآخر وإحالة الملف برمته على أنظار الشرطة القضائية الولائية بسطات، التي استكملت البحث مع المشتبه به الاول وتوقيف الثاني وحجز أجهزة الالكترونية التي كانت تستخدم في تزوير هذه الدبلومات.

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