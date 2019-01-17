الاسواق الممتازة تحقق ربحا مهما من إضراب ” التجار”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن الاسواق الممتازة بمدينة أكادير وعدد من مدن سوس، قد حققت هامش ربح خلال يومين من إضراب ” التجار” على نظام ” الفوترة” الذي انتهجته حكومة العثماني وأغضب المهنيين.

و أضافت مصادرنا، أن الاسواق الممتازة، شهدت توافد المستهلكين عليها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، بعد إغلاق جل محلات البقالة، مما زاد من حاجة المستهليكين للمواد الاساسية اليومية، وهو ما حققت معه تلك الأسواق نسبة تجاوزت عشرون في المائة من المداخيل.

عدد من المواطنين، عبروا ل ” هبة بريس” أنه مهما ان الاسواق الممتازة قد خففت من حدة ” الاضراب” غير أن دورها ليس دو أهمية مقارنة مع ” مول الحانوت” الذي يحقق ” السلم الاجتماعي” و يرتبط مع زبناءه في علاقة يومية ويزود حاجياتهم من المواد بشكل كبير، بل أن هذا الاخير يتعامل ب ” الكريدي” مع زبناءه حتى آخر الشهر، وهي العلاقة التي تنقد عدد من الاسر لتوفير معيشها اليومي.

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