إلغاء رحلات بين الدار البيضاء وتونس .. “لارام” توضح

قالت “الخطوط الملكية المغربية”، إنه على إثر الاضطرابات التي تعرفها حركة النقل الجوي بمطار تونس قرطاج والناتجة عن الاضراب العام في تونس، أجبرت الشركة على إلغاء الرحلات الأربع المبرمجة يوم الخميس 17 يناير والرابطة بين الدار البيضاء وتونس (في الاتجاهين) ويتعلق الأمر بالرحلات التالية : .AT573, AT572, AT571, AT570

وذكر بلاغ للشركة الخميس 17 يناير، : “بالرغم من كون سبب الإلغاء ناتج عن قوة قاهرة، فقد عملت الخطوط الملكية المغربية على وضع رهن إشارة الزبناء المعنيين مجموعة من الإجراءات الاستثنائية للتخفيف من تأثير هذا الإلغاء على سفرهم. وللمزيد من المعلومات حول هذه الإجراءات، تدعو الشركة زبنائها لزيارة موقعها الالكتروني أو الاتصال بمصالح الشركة.

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