أكادير: استرجاع ثلاث سيارات مسروقة واعتقال عناصر الشبكة

أحمد وزروتي: هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير على النيابة النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 17 يناير، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات باستعمال مفاتيح مزورة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم، حسب مصادر هبة بريس، داخل شقة مفروشة بمدينة أكادير، زوال يوم الثلاثاء 15 يناير الجاري، وذلك تتويجا للأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية تسجيل مجموعة من الشكايات بسرقة نوع معين من السيارات بمختلف مدن الجنوب.

وكشفت المعلومات الأولية البحث أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم يتحدد في سرقة نوع معين من السيارات، وذلك باستعمال مفاتيح مزورة وبالاستعانة بخبرة أحد أفراد العصابة الذي يتوفر على تكوين علمي في مجال كهرباء السيارات، ونقلها إلى إحدى مدن جنوب المملكة حيث يتم تصريفها.

وقد مكنت إجراءات التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من استرجاع 03 سيارات متحصلة من العمليات الإجرامية للمشتبه فيهم، كما تم حجز مجموعة من المفاتيح المزورة ووثائق السيارات، وقفازات وأقنعة وهواتف نقالة، بالإضافة إلى مبالغ مالية.

وكانت مصالح الأمن قد باشرت مجموعة من التحريات والأبحاث الميدانية المكثفة فور توصلها بمجموعة من الشكايات في شأن اختفاء نوع معين من السيارات التي يتم ركنها بالشارع العام، وهو ما مكن من توقيف شخص على مستوى السد القضائي لمدينة سيدي إفني، يوم الأحد 06 يناير، وهو يتولى سياقة إحدى السيارات المسروقة؛ قبل أن تسفر التحريات والأبحاث التي جرى تفعيلها بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تحديد هوية الاربعة المشتبه فيهم وتوقيفهم، في حين لا زالت الأبحاث متواصلة من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.

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