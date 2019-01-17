القضاء ينتصر لطبيبة البيضاء ” أمجركو” ضد قرار وزارة الصحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنتصرت طبيبة البيضاء ” أمجركو ” مفجرة ملف إختفاء ” الانسولين ” بمركز صحي بالحي المحمدي، بعد أن إنتزعت حكما من الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء، بقبول طعنها، كانت قد تقدّمت به ضد قرار إعفائها من مهامها كطبيبة رئيسة للمركز الصحي “لافيليت” بالحي المحمدي بالدار البيضاء، هذا الإعفاء الذي إتخذ بعد نشرها لمقطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي تفضح فيه “اختفاء الأنسولين من المركز الصحي الذي تشتغل به.

ووفقا لحكم القضاء الإداري فإن “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، القاضي بإعفاء الطاعنة من مهامها كرئيسة المركز الصحي لافيليت، وذلك بصفة مؤقتة إلى حين البث في الطعن بالإلغاء.. مع النفاذ المعجّل”.

ويشار إلى أن عدد من هئيات حقوقية نظمت وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للتنديد بإعفاء سلوى امجركو، الطبيبة الرئيسة للمركز الصحي “لافيليت” بالحي المحمدي بالدار البيضاء، من مهامها بعد مطالبتها بفتح تحقيق حول اختفاء الأنسولين.

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