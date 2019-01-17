طريف .. تقدم لخطبة صديقته ليلا ونسي الواقعة في الصباح!

هبة بريس - وكالات

تقدم شاب لخطبة صديقته أثناء نومه ليلا، إلا أنه لم يتذكر شيئا عن ذلك في الصباح.

وذكر الشاب وهو أحد مستخدمي موقع ريديت للتواصل الاجتماعي أنه لم يستطع النوم في تلك الليلة، وتناول 4 أقراص منوم من نوع “Ambien”. وفي الصباح، لاحظ خاتم خطبة في إصبع فتاته. وكان قد اشترى هذا الخاتم قبل فترة عبر إعلان على الإنترنت بغية بيعه ثانية.

ووفق صحيفة “نيويورك بوست” خطيبة الشاب شرحت له ما حصل معهما ليلا، إلا أنه لم يتذكر أي شيء، وعندما فتح صفحته على فيسبوك، اكتشف أنه غير بياناته الشخصية وكتب في خانة الحالة الاجتماعية، متزوج بدلا من أعزب.

وكتب الشاب على موقع ريديت: “لم أكن أريد أن أتقدم لخطبة الفتاة قبل عام ونصف، لأنني لو أردت ذلك، لكنت اشتريت خاتما أفضل، لكن أقراص Ambien سرعت العملية 10 مرات”.

يذكر أن الأشخاص الذين يتناولون أقراص “Ambien”، يقومون بممارسة أنشطة يومية مختلفة، تصل إلى قيادة السيارة أحيانا. لكنهم عند استيقاظهم لا يتذكرون أي شيء عن مغامراتهم الليلية.

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