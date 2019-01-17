رغم تطمينات الحكومة .. تجار الرباط وسلا يخوضون إضرابا

هبة بريس - الرباط

رغم تطمينات الحكومة، بإلغاء نظام الفوترة، الذي أثار غضب التجار والمهنيين بمختلف المدن المغربية، تشهد مدينة الرباط وسلا حركية تجارية شبه مشلولة بسبب الإضراب.

ودخل أغلب أصحاب المتاجر ومحلات البقالة والمحلبات في اضراب، اليوم الخميس، احتجاجا عن الإجراءات الضريبية الجديدة و اعتماد نظام الفوترة الآلية و الالكترونية على التجار والمهنيين.

وعاينت هبة بريس، إغلاق شبه تام لمحلات البقالة والمحلبات بمدينة سلا، الى جانب اغلاق التجار لمحلاتهم التجارية بأهم الأسواق التجارية بالعاصمة “السويقة”.

وفي حديثهم مع هبة بريس، عبر التجار عن استيائهم من قرار الحكومة، لافتين إلى أن وعود وتطمينات العثماني والوزير الوصي على القطاع غير كافية.

وأضاف التجار، أن الجهات الوصية تعمدت تقديم معطيات ووعود غير واضحة، مشددين على ضرورة اشراكهم في الحوار، وكذا على تمتيع جميع الفئات العاملة بالقطاع من إلغاء “الفوترة” دون استثناءات.

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