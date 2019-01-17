القنيطرة..خدمات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تغري الطلبة المهندسين

هبة بريس- الرباط

إقبال كثيف و متزايد، ذلك الذي يعرفه العرض الأكاديمي الذي توفره المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة ” ENSA ” حيث استطاعت و بعد عشر سنوات من افتتاحها الفعلي، أن تستقطب اهتمام 1221 طالب مهندس من مختلف مناطق المغرب، جعلوا من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة مكانهم الأنسب لمتابعة تكوينهم الهندسي.

و وفقا للإحصائيات المتوفرة، فقد بلغ عدد خريجي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة منذ تأسيسها الحديث، ما مجموعه 792 مهندس و مهندسة،قاربت نسبة الإناث فيها 50%، حيث بلغ عدد الخريجين من الذكور 397 من الذكور، بينما بلغ عدد الخريجين من الإناث 395،أي بفارق طالبين فقط الأمر الذي حظي بإشادة العديد من متتبعي الشأن التعليمي وطنيا و دوليا.

ويرى متابعون أن الٱقبال المتزايد الذي بات ملحوظا على المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، يعود إلى وفرة العرض الأكاديمي الذي تسعى المؤسسة توفيره لمرتفقيها، حيث يصل عدد التخصصات المتاحة إلى 5 تخصصات (الهندسة الكهربائية، الهندسة المعلوماتية، هندسة شبكات و أنظمة الاتصالات، هندسة ميكاطرونيك السيارات، الهندسة الصناعية اللوجستية) الأمر الذي جعل عدد الطلبة الذين يسجلون في هاته المؤسسة الجامعية في تزايد ملحوظ ارتفع خلال السنة الماضية بنسبة 50% أي بزيادة 350 طالب و طالبة، بينهم 40 طالبا من جنسيات مختلفة.

و تحتل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة صدارة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب التي يصل عددها إلى 12مؤسسة جامعية ، الأمر الذي جعلها الوجهة المفضلة لأغلب الطلاب الراغبين في استكمال تكوينهم الهندسي، و ذلك بالنظر إلى عدد الأبحاث العلمية التي تنتجها، و كذا عدد الخريجين الذي ظل متزايدا بشكل ملحوظ.

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