يهم زبناء الONCF.. برنامج جديد للرحلات خلال العطلة المدرسية

هبة بريس

بمناسبة حلول العطلة المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الأول 2018/2019، وتحسبا للحركة الذؤوبة التي ستعرفها تنقلات المسافرين، وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لرحلات القطارات يغطي الفترة الممتدة من الجمعة 18 إلى الأحد 27 يناير 2019 من أجل ضمان سفر زبناءه الكرام في أفضل ظروف الأمن والسلامة والراحة.

وحسب بلاغ للمكتب، فيتمثل هذا البرنامج في الرفع من القدرة الاستيعابية للقطارات بالزيادة في عدد المقاعد المعروضة من وإلى الاتجاهات التي من المنتظر أن نعرف إقبالا متزايدا (كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش وطنجة ووجدة وخريبكة)، وتقوية فرق استقبال وتوجيه ومساعدة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وكذا في تعزيز قنوات البيع لتسهيل عملية اقتناء التذاكر.

وللاستفادة الكاملة من أثمان مغرية ومشجعة للسفر أثناء هذه العطلة الموجهة لفئة العائلات أو المجموعات، يضيف ذات البلاغ، يدعو المكتب زبناءه الكرام لاعتماد التدابير العملية التالية :

– الاقتناء المسبق لتذاكر السفر، على أقصى تقدير يوما قبل موعد السفر، وذلك بالموقع المخصص لهذا الغرض ( www.oncf-voyages.ma) أو مباشرة بالمحطات ؛

– اختيار فترات السفر التي تتسم بإقبال طفيف ؛

– اقتناء تذاكر الذهاب والإياب، لضمان الرحلة على متن القطار المطلوب ؛

– اختيار بطاقة “الشباب” أو “كبار السن” حسب وضعيتكم للاستفادة من خصم بنسبة 15 ٪ على السعر المعتمد؛

– اختيار فئة “الطلبة” للبطاقة المخصصة لهم والتي تتيح الاستفادة من خصم بنسبة 30٪ بالدرجة الثانية ؛

– استفادة العائلة من تخفيض 30٪ بالنسبة للأطفال، مع أن لا يتعدى ثمن التذكرة 50 درهماً بالدرجة الثانية و80 درهماً بالدرجة الأول.

وللمزيد من المعلومات، يدعو المكتب زبناءه الكرام للاستعلام مسبقا لدى متعاونيه بالمحطات أو عبر القنوات التالية للإرشادات بدون انقطاع:

– مركز خدمة الزبناء : 2255 ؛

– مواقع الإنترنت : www.oncf-voyages.ma/www.oncf.ma؛

– مواقع التواصل الاجتماعي ؛

– تطبيق المحمول : ONCF Trafic للاستعلام حول حالة سير القطارات.

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