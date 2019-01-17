كليميم: فرقة الدراجين تعتقل شخصا هاجم المواطنين بالسلاح الأبيض

هبة بريس

أفاد مصدر مأذون، بأنه بناءا على شكاية تقدم بها شخص إلى مصلحة المداومة بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم مفادها تعرضه لسرقة هاتفه النقال مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض من طرف أحد الأشخاص بالقرب من مسجد الشرقي بالمدينة.

انتقلت على الفور عناصر الدراجيين إلى مكان الإعتداء وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات أمكن إيقاف المشتبه فيه خلال ظرف وجيز، وهو في حالة غير طبيعية وقد أبدى مقاومة شديدة في حق عناصر الشرطة حيث قام بإيذاء أحدهم، في حين تبين أنه يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل الإيداع بالسجن بخصوص قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة مع حمل السلاح.

وبناء عليه تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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