بركان.. إعتداء بالسلاح الأبيض على امرأة مسنة من طرف متسولة‎

هبة بريس : أحمد المساعد

تعرضت إمرأة مسنة ( تناهز 80 سنة)حوالي الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 14 يناير الجاري بحي الوحدة زنقة الناصري ببركان لإعتداء جسدي قصد السرقة من طرف متسولة.

وحسب مطلع لموقع هبة بريس، فالمتسولة إستدرجت المرأة المسنة في الحديث ، ولما فتحت الضحية الباب بعد أن تعاطفت مع حال المتسولة حيث طلبت منها ان تنتظرها كي تمنحها بعض النقود، فإذا بها تباغتها وتهاجمها وادخلتها بالقوة للمنزل و هددتها بالسلاح الأبيض و ضربت السيدة العجوز مخلفة لها جروح على مستوى الرقبة و الوجه بعد ان انتزعت قلادة من ذهب من عنقها بشكل عنيف وفرت هربا.

وقدمت السيدة المعنفة بشكاية لدى مصالح الأمن ببركان للبحث في النازلة و القيام بالإجراءات اللازمة، حيث هناك شكوك ان المتسولة كانت بصحبة شخص كان يراقبها من بعيد.

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